О традициях крещенских гаданий расскажут в усадьбе Брянчаниновых 22 января

21.01.2023 [Культура]

Культурно-просветительская программа «Раз в крещенский вечерок» пройдет в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой 22 января.

– В рамках программы гости познакомятся с историей усадьбы и рода дворян Брянчаниновых, а также узнают, как отмечали Крещение в 19-м веке. Откуда пошла традиция гадать на Святки? Какие предметы для гадания обычно использовались? Обо всем этом можно будет узнать в программе «Раз в крещенский вечерок», – говорится в анонсе мероприятия.

Начало программы 22 января в 13:00 в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района, в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: Крещение, гадания, культура, история, усадьба Брянчаниновых

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