Выставка деревянных игрушек открылась в Кириллове

Выставка «Игрушка из дерева и бересты в собрании музея» открылась в Музее истории города и района в Кириллове.

В экспозиции представлены более 60 предметов из разных фондов: «Народные ткани», «Дерево», «Металл», «Керамика».

– Интересно собрание деревянных игрушек. В основном их можно отнести к разряду народных игрушек: матрешки, каталки, вертушки, журчалки и другие. Значительная их часть, датируется прошлым веком, – рассказывают сотрудники музея.

Также здесь можно увидеть авторские комплексы работ вологодских художников декоративно-прикладного искусства – Заварина, Зирина, игрушки Шахова, сохранившие традиции кирилловской деревянной игрушки, которая считалась ушедшей в начале прошлого века.

Помимо этого, на выставке есть тряпичные куклы, часть коллекции игрушек-свистулек, игрушечная мельница и санки для кукол.

Отдельный комплекс посвящен советскому периоду, на сегодня одному из популярных видов игрушки.

– Посетители выставки увидят, как менялись технологии изготовления игрушки – от тряпичной куклы до современных говорящих кукол и многофункциональных роботов. В интерактивных зонах посетители смогут поиграть с игрушками, которые не вошли в экспозицию, – говорится в анонсе мероприятия.

Несмотря на то, что выставка уже начала свою работу, ее торжественное открытие состоится 24 января в 15:00. Проведет его писательница, сказительница и основательница литературного жанра «козы» Татьяна Васса. Вниманию публики она представит старинные сказки белозерского и кирилловского уездов.

Посетить выставку можно до 26 февраля по адресу: Кириллов, Гагарина, 103. Выходные дни суббота и воскресенье

Возрастных ограничений нет.

