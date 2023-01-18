Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО

Мобилизованный устюжанин погиб при минометном обстреле в зоне СВО. Сообщил глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин.

«В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Андрей Андреевич Тропин. Ему было 22 года», — написал Кузьмин.

Андрей Тропин вырос в Великом Устюге, окончил Великоустюгский многопрофильный колледж, прошёл службу в армии. Осенью 2022 года рядовой Андрей Тропин был мобилизован в зону СВО, где служил пулемётчиком.



Андрей Тропин погиб 9 января в ходе миномётного обстрела.