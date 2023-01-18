Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО

18.01.2023 [Общество]

Мобилизованный устюжанин погиб при минометном обстреле в зоне СВО. Сообщил глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин. 

«В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Андрей Андреевич Тропин. Ему было 22 года», — написал Кузьмин. 

Андрей Тропин вырос в Великом Устюге, окончил Великоустюгский многопрофильный колледж, прошёл службу в армии. Осенью 2022 года рядовой Андрей Тропин был мобилизован в зону СВО, где служил пулемётчиком.

Андрей Тропин погиб 9 января в ходе миномётного обстрела.

Тэги: погибшие в Украине

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