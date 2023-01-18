Вологодские медики рассказали о том, как правильно погружаться в прорубь на Крещение

18.01.2023 [Общество]

Начальник областного Департамента здравоохранения Алексей Плотников рассказал, как окунуться в крещенскую прорубь без вреда для здоровья. 

В России 19 января на Крещение люди традиционно окунаются в прорубь. Однако не стоит забывать, что купание в холодной воде — серьезный стресс для организма. Поэтому к таким нагрузкам следует готовиться заранее. Закаливать организм и приучать его к смене температур.  

«При погружении в ледяную воду спазм сосудов кожных покровов приводит к перераспределению крови в сторону внутренних органов, на которые резко возрастает нагрузка. В первую очередь, на сердце. В этом случае у человека, страдающего артериальной гипертонией, может повыситься давление. Также не рекомендую рисковать здоровьем людям со стенокардией, аритмией, сердечной недостаточностью. Могут обостриться и другие хронические заболевания», — рассказал Алексей Плотников.

Он отметил, что людям, которые находятся в стрессовом состоянии также не стоит окунаться в прорубь. Ограничения касаются и тех, кто простужен или находится в состоянии алкогольного опьянения.  

 

Тэги: Крещение, купели, прорубь

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