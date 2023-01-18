Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа

18.01.2023 [Общество]

Предприниматель Дмитрий Олегин возмутился тем, что вместо тепловизоров и приборов ночного видения чиновники вологодского округа купили люксовый авто. 

«Сегодня в мои руки попал документ, от которого я был в шоке. Под конец года администрация Вологодского округа в условиях дефицита бюджета, множества социальных не решенных вопросов, а также когда парни моего возраста погибают за честь и будущее России, покупают дорогой люксовый автомобиль якобы для МФЦ. Вы когда-нибудь видели сотрудника МФЦ на крузаке? Теперь увидите. Наша фабрика каждый день перебирает и фасует чай, отправляя в зону боевых действий, скоро третья отгрузка, бабушки вяжут носки чтобы парням было теплее, копейка к копеечке собираем все для фронта, а чиновники округа в это время тратят деньги ни на вышеуказанное, ни на тепловизоры и приборы ночного видения, а на люксовый автомобиль Toyota Land Cruiser 150. Делают закупку втихаря без объявления аукциона 26 декабря 2022 года, надеясь на то что люди в новогоднюю суету этого не заметят. Я не понимаю, как так можно поступить? Этому обязательно должна быть дана оценка общества и власти», — заявил Дмитрий Олегин.

Ранее NewsVo писал, что Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Вологодского района перед Новым годом купил себе TOYOTA LAND CRUISER 150.

Закупка была сделана у единственного поставщика, поэтому марка указана конкретно. Из документов закупки понятно, что машина японская и стоит 3 млн рублей. Контракт на поставку машину был исполнен уже 30 декабря 2022 года. 

Стоит отметить, что МФЦ в отличие от администрации округа, имеет право проводить закупки по 223-ФЗ с минимальной отчетностью (не публикуется ни текст контракта, ни название компании-продавца). Кроме того, МФЦ без проведения аукциона может купить любой товар стоимостью ровно до 3 миллионов рублей (п.6.1 Положения о закупках МФЦ, появился в документе в сентябре 2022 года).

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников позже в интервью изданию Вологда-поиск объяснил покупку люксового авто. 

Автомобиль приобрели в салоне по программе трейд-ин.

«Действительно, автомобиль был приобретен МФЦ. Дело в том, что между районной администрацией и МФЦ заключен соответствующий договор. Они предоставляют и обслуживают транспортные средства, используемые для нужд администрации», — сказал Сергей Жестянников.

По словам Жестянникова на балансе муниципалитета стояла аналогичная машина. Она не выдержала нагрузки. Поэтому было принято решение продать ее в автосалон.

Японский джип необходим для выполнения ежедневных задач. Кроме того, у администрации есть и отечественные автомобили высокой проходимости.

 

Тэги: машины, госзакупки

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