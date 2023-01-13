МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер

13.01.2023 [Общество]

Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Вологодского района перед Новым годом купил себе TOYOTA LAND CRUISER 150.

Закупка была сделана у единственного поставщика, поэтому марка указана конкретно. Из документов закупки понятно, что машина японская и стоит 3 млн рублей. Контракт на поставку машину был исполнен уже 30 декабря 2022 года. 

Стоит отметить, что МФЦ в отличие от администрации округа, имеет право проводить закупки по 223-ФЗ с минимальной отчетностью (не публикуется ни текст контракта, ни название компании-продавца). Кроме того, МФЦ без проведения аукциона может купить любой товар стоимостью ровно до 3 миллионов рублей (п.6.1 Положения о закупках МФЦ, появился в документе в сентябре 2022 года).

Тэги: госзакупки, закупки, чиновники, траты

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