МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер

Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Вологодского района перед Новым годом купил себе TOYOTA LAND CRUISER 150.

Закупка была сделана у единственного поставщика, поэтому марка указана конкретно. Из документов закупки понятно, что машина японская и стоит 3 млн рублей. Контракт на поставку машину был исполнен уже 30 декабря 2022 года.

Стоит отметить, что МФЦ в отличие от администрации округа, имеет право проводить закупки по 223-ФЗ с минимальной отчетностью (не публикуется ни текст контракта, ни название компании-продавца). Кроме того, МФЦ без проведения аукциона может купить любой товар стоимостью ровно до 3 миллионов рублей (п.6.1 Положения о закупках МФЦ, появился в документе в сентябре 2022 года).