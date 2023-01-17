Песков заявил, что чиновникам никто не запрещал отдыхать за границей

Дмитрий Песков заявил, что никаких аппаратных ограничений на отдых чиновников за границей. Слова пресс-секретаря президента цитирует ТАСС.

«Нет, в данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это скорее этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации», — заявил Песков.

16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал региональным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за границей, выступая во время оперативного совещания и заседания областного правительства, он вспомнил о случае с Долженко.

Ранее NewsVo писал, что вологжане раскритиковали депутата ЗСО Дениса Долженко за фото из ОАЭ.