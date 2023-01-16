32 купели будут оборудованы в этом году в Вологодской области на Крещенье

Православный праздник Крещенье будет отмечаться в этом году 19 января.

Официально, в этот день на территории Вологодской области будут оборудованы 32 купели.

– По одной купели будет в Вологде – у Спасо-Прилуцкого монастыря, Череповце – у лыжной базы, Кадуе, Белозерске, Кичменском Городке, Никольске, Вытегре, Верховажье, Вожеге, Харовске, Нюксенице, Тотьме, в Грязовецком, Бабаевском, Усть-Кубинском районах.

По два места для Крещенских купаний оборудованы в Устюжне, Кириллове, Великом Устюге и селе имени Бабушкина.

В Вологодском, Шекснинском районах и городе Сокол подготовлены по три места, где будут совершаться церковные ритуалы, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.

На этих объектах будет организовано дежурство спасателей, медиков и полиции ночью 18 января с 22:00 до 02:00 (в некоторых местах до 03:00) 19 января, и днем 19 января с 09:00 до 17:00.

На территории Вологодского района будут благоустроены три источника:

Соколовский родник в деревне Голубково (Спасское территориальное управление); источник в деревне Лягалово (Федотовское территориальное управление); источник в деревне Владычнево (Новленское территориальное управление).