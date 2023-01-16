32 купели будут оборудованы в этом году в Вологодской области на Крещенье

Православный праздник Крещенье будет отмечаться в этом году 19 января.
Официально, в этот день на территории Вологодской области будут оборудованы 32 купели.
– По одной купели будет в Вологде – у Спасо-Прилуцкого монастыря, Череповце – у лыжной базы, Кадуе, Белозерске, Кичменском Городке, Никольске, Вытегре, Верховажье, Вожеге, Харовске, Нюксенице, Тотьме, в Грязовецком, Бабаевском, Усть-Кубинском районах.
По два места для Крещенских купаний оборудованы в Устюжне, Кириллове, Великом Устюге и селе имени Бабушкина.
В Вологодском, Шекснинском районах и городе Сокол подготовлены по три места, где будут совершаться церковные ритуалы, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.
На этих объектах будет организовано дежурство спасателей, медиков и полиции ночью 18 января с 22:00 до 02:00 (в некоторых местах до 03:00) 19 января, и днем 19 января с 09:00 до 17:00.
На территории Вологодского района будут благоустроены три источника:
- Соколовский родник в деревне Голубково (Спасское территориальное управление);
- источник в деревне Лягалово (Федотовское территориальное управление);
- источник в деревне Владычнево (Новленское территориальное управление).
– Мы постараемся сделать все необходимое, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Для этого организуем дежурство специалистов экстренных служб: полицейских, работников скорой медицинской помощи и МЧС. Подготовим горячий чай и тепловые пушки. Обеспечим порядок, расчистку дорог и парковку для автомобилей, – говорит глава Вологодского округа Сергей Жестянников.