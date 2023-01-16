Глава Сокольского округа Юрий Васин сообщил о гибели уроженца деревни Василево Сокольского района Сергея Рогозина. Мужчина погиб в ходе СВО.
«Старший прапорщик Сергей Васильевич Рогозин защищал нашу Родину в ходе Специальной военной операции и погиб во время выполнения служебного задания», — написал Юрий Васин, передав соболезнования родным и близким.
«Для всех, кто знал и любил Сергея, для его земляков, это тяжелая утрата и великая скорбь. Выражаю самые глубокие соболезнования маме Сергея, Александре Николаевне Рогозиной, родным, близким и друзьям погибшего, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты», — сказал он.
В ходе спецоперации погиб житель Сокольского района
Глава Сокольского округа Юрий Васин сообщил о гибели уроженца деревни Василево Сокольского района Сергея Рогозина. Мужчина погиб в ходе СВО.
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