В ходе спецоперации погиб житель Сокольского района

Глава Сокольского округа Юрий Васин сообщил о гибели уроженца деревни Василево Сокольского района Сергея Рогозина. Мужчина погиб в ходе СВО.



«Старший прапорщик Сергей Васильевич Рогозин защищал нашу Родину в ходе Специальной военной операции и погиб во время выполнения служебного задания», — написал Юрий Васин, передав соболезнования родным и близким.



«Для всех, кто знал и любил Сергея, для его земляков, это тяжелая утрата и великая скорбь. Выражаю самые глубокие соболезнования маме Сергея, Александре Николаевне Рогозиной, родным, близким и друзьям погибшего, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты», — сказал он.