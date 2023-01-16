«Вологда-Чеваката» в гостях одержала победу над ногинским «Спартаком» в матче 17 тура женской баскетбольной Суперлиги.
Игра прошла в воскресение, 15 января.
Вологжанки уступали на протяжении большей части первой десятиминутки, но 5 очков подряд набранных Мариной Шевелевой в её концовке позволили «пчёлам» «украсть» стартовый отрезок игры и уйти на первый двухминутный перерыв ведя в счёте 15:11. Во второй четверти подопечные Виктора Данилова увеличили свое преимущество до 17 очков, и на большой перерыв команды ушли с цифрами на табло 37:20 в пользу «Чевакаты».
Третья и четвертая четверть, с минимальным перевесом в одно очко каждая, остались за «спартаковками» 16:15 и 20:19 соответственно, но на окончательный результат они уже не повлияли. «Вологда-Чеваката» одержала победу — 71:56, которая стала для неё 15-й в 17-ти проведенных матчах чемпионата.
Дабл-дабл, 10 очков и 13 подборов, у победительниц сделала Екатерина Терехова. 19 очков в общую копилку «Вологды-Чевакаты» принесла Алина Безбородова, 12 у Марины Шевелевой.
Вологжанки продолжают удерживать первое место в турнирной таблице Суперлиги. В следующем туре «Вологда-Чеваката», 18 января, сыграет в Казани, против «Казаночки».
«Вологда-Чеваката» в гостях одержала победу над ногинским «Спартаком»
«Вологда-Чеваката» в гостях одержала победу над ногинским «Спартаком» в матче 17 тура женской баскетбольной Суперлиги.
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