Бывшего Всероссийского Деда Мороза уволили из театра, он высказывался против спецоперации

15.01.2023 [Общество]

Из МХТ имени Чехова уволили супругов-актеров Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву за «антироссийскую позицию». Приказ об этом подписал худрук МХТ Константин Хабенский.

Дмитрий Назаров с начала спецоперации высказывался против нее, говорил о необходимости ее прекращения. В своем youtube-канале Назаров регулярно выступает против войны, в основном высказываясь через стихи.

Дмитрий Назаров — популярный российский актер, звезда телесериала «Кухня». Долгое время он занимал официальный пост главного Деда Мороза России (с момента основания резиденции в Великом Устюге).

В интервью изданию «СтарХит» народный артист РФ сказал, что ничего не знает о своем увольнении из театра, в котором он прослужил последние 20 лет.

«Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак», — сказал он.

На вопрос о возможных причинах своего увольнения Назаров ответил резко: «Понятия не имею, вообще ничего не комментирую».

Тэги: актеры

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