В Череповце женщина пыталась украсть из супермаркета тележку с товарами на 10 тысяч рублей

13.01.2023 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 46-летнюю местную жительницу, которая пыталась украсть товары из супермаркета на улице Ленинградской.

Выяснилось, что женщина пришла в магазин, взяла тележку и наполнила её продуктами и бытовыми товарами. Потом она вывезла тележку из торгового зала, не заплатив. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

«Как выяснили сотрудники Росгвардии, ранее женщина неоднократно привлекалась к административной и уголовное ответственности за совершение аналогичных правонарушений», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: магазин, кража, Росгвардия, задержание

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