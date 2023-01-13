В Череповце женщина пыталась украсть из супермаркета тележку с товарами на 10 тысяч рублей

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 46-летнюю местную жительницу, которая пыталась украсть товары из супермаркета на улице Ленинградской.

Выяснилось, что женщина пришла в магазин, взяла тележку и наполнила её продуктами и бытовыми товарами. Потом она вывезла тележку из торгового зала, не заплатив. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

«Как выяснили сотрудники Росгвардии, ранее женщина неоднократно привлекалась к административной и уголовное ответственности за совершение аналогичных правонарушений», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.