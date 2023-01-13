В Вохтоге осудили мужчину, снявшего брата на видео, перед тем как убить

13.01.2023 [Общество]

В Грязовецком районе суд вынес приговор ранее судимому 64-летнему жителю посёлка Вохтога, признанному виновным в убийстве брата.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в период с 8 по 9 октября 2022 года. Подсудимый и 57-летний потерпевший выпивали и поссорились, из-за чего мужчина избил брата, а потом взял телефон и снял видео, в котором пострадавший, действуя по его указанию, говорит, что не имеет к нему претензий.

«Затем мужчина взял нож и нанес им несколько ударов в область шеи, груди и предплечья брата. Потерпевший скончался на месте происшествия. На одной из видеозаписей объектив видеокамеры направлен на могилу с памятником черного цвета (матери братьев). За кадром звучит голос подсудимого, который говорит, что свой долг выполнил, наказал брата, убил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и рассказал, что во время застолья погибший называл его неприятными словами и набросился на него сзади. После нападения с ножом он пытался остановить кровь, но тот умер.

«После затащил труп брата в погреб и пошел в магазин, чтобы сообщить о случившемся, однако ему не поверили. Продавщица пошла с ним домой, где он показал ей из погреба руку трупа. Женщина испугалась и убежала», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Осуждённому, с учётом рецидива преступлений, назначено наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима.

Тэги: убийство, пьянка, родственники, уголовное дело, суд, приговор

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