В Вохтоге мужчина убил брата и спрятал тело в подвал

10.10.2022 [Происшествия]

В посёлке Вохтога следователи задержали 63-летнего местного жителя по подозрению в убийстве брата.

О том, что тело 57-летнего погибшего спрятано в подвале дома подозреваемого правоохранителям сообщили соседи. На теле мужчины эксперты обнаружили явные признаки насильственной смерти — колото-резаные раны шеи.

«По версии следствия, фигурант нанес своему брату, пришедшему к нему в гости 8 октября, несколько ударов ножом в ходе ссоры, возникшей при совместном употреблении спиртного. После этого, с целью сокрытия следов совершенного, он переместил тело убитого родственника в подполье своей квартиры и предпринял попытку уничтожения следов совершенного преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

9 октября подозреваемый рассказал о случившемся соседям, а те обратились в правоохранительные органы. Мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте задержанного.

Тэги: убийство, родственники, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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