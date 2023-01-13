4-летний череповецкий мальчик, спасенный осенью из пожара, все еще находится в реанимации

13.01.2023 [Общество]

4-летний мальчик, который осенью пострадал в сильном пожаре в Череповце, по-прежнему находится в реанимации. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Вологодской области.

Мальчику все еще делают операции, в частности пересаживают кожу со здоровых частей на те, которые пострадали от огня. 

Ранее NewsVo писал, что в Череповце четырёхлетний ребёнок пострадал, и два человека погибли при пожаре в доме на Ленина, 149.

Сообщение о возгорании поступило 4 октября в 17:09. Загорелась комната на третьем этаже здания. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Возгорание ликвидировали в 17:50. 49 жильцов дома сами вышли на улицу до прибытия спецслужб. Ещё 21 человека спасли пожарные.

Погибшими оказались мужчина — отец пострадавшего мальчика — и женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 

Тэги: пожар, дети, пожар с пострадавшим

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