В доме на улице Ленина в Череповце произошёл пожар: два человека погибли, один пострадал

05.10.2022 [Происшествия]

В Череповце четырёхлетний ребёнок пострадал, и два человека погибли при пожаре в доме на Ленина, 149.

Сообщение о возгорании поступило 4 октября в 17:09. Загорелась комната на третьем этаже здания. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Возгорание ликвидировали в 17:50. 49 жильцов дома сами вышли на улицу до прибытия спецслужб. Ещё 21 человека спасли пожарные.

Погибшими оказались мужчина — отец пострадавшего мальчика — и женщина. Её личность устанавливается. Ребёнка госпитализировали с ожогами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. По предварительной информации, мать мальчика лишена родительских прав.

Тэги: пожар, гибель людей, пострадал ребенок
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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