Вологодский областной суд отменил решение Великоустюгского суда по делу о переводе участка в Горбачево под мусорный полигон

Вологодский областной суд отменил решение Великоустюгского суда по делу о переводе участка под мусорный полигон из запаса в земли промышленности.



Как сообщила из зала суда экоактивистка Ирина Шишкина, решение великоустюгских судей отменено судом высшей инстанции, дело направлено обратно для рассмотрения по существу.

Ранее устюжанка Ирина Шишкина обратилась в суд для оценки правомерности перевода участка близ деревни Горбачёво из земель запаса в земли промышленности. Речь идёт об участке, отданном под строительство мусорного полигона.



Великоустюгский суд посчитал, что права собственников соседних участков при данной процедуре не были нарушены. Ирина Шишкина обратилась с жалобой на принятое решение и просит рассмотреть дело по существу.

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте.