Рослесхоз: стоимость пиломатериалов находится на относительном историческом минимуме

12.01.2023 [Экономика]

Руководитель Рослесхоза Иван Советников в интервью «Российской газете» рассказал, как санкции повлияли на лесной рынок.

Основной проблемой для лесной промышленности был пятый пакет санкций, который прямо запретил экспорт пиломатериалов. 

«В ответ на это правительством России были приняты меры по поддержке отрасли. Восьмой пакет устанавливает запрет на экспорт древесной массы и бумаги. Это не самая большая статья экспорта — около 5%. Основной объем бумаг, картона и целлюлозы потребляется в России. Наши ЦБК закрывают общероссийский объем. В этой связи мы не прогнозируем каких-то существенных проблем для бизнеса», — говорит и Иван Советников. 

Он уточнил, что в Рослесхозе надеются на лучшее, но готовятся к худшему. Цены, например, на лес упали значительно. 

«Падение оказалось более значительным, чем я ожидал. Мне, как человеку, который работает в этой отрасли, хотелось бы, чтобы цена подросла. Пока она погранична себестоимости. Это хорошо для потребителя. И если потребителя цена сейчас радует, то для производителя это, безусловно, стресс. На рынке объективно больше древесины, при этом спрос ниже по сравнению с количеством предложений. Не думаю, что стоит ждать резкого роста цен, в настоящий момент предпосылок для этого нет. Сейчас стоимость пиломатериалов находится, я бы даже сказал, на относительном историческом минимуме».

В России в 2022 году заготовлено порядка 90 миллионов кубических метров. В декабре началась зимняя заготовка, ее итоги можно будет подводить в декабре.

«Снижение [заготовки] составило порядка 10-15% от прошлого года. Наша задача — преодолеть тренд на снижение заготовки в этом году и вернуться к нашим стабильным объемам заготовки 220-230 миллионов кубов», — заключил Иван Советников. 

По оценка Рослесхоза лесная отрасль дает порядка триллиона рублей в экономику России.

Тэги: лес, пиломатериалы, санкции

ТОП НЕДЕЛИ

СМИ сообщают о задержании бывшего главы депздрава Вологодской области Сергея Бутакова
Начальником УМВД России по Вологодской области временно назначен Александр Дерягин
Вологжане раскритиковали депутата ЗСО Дениса Долженко за фото из ОАЭ
Что доступнее вотчина Деда Мороза или Дубай: по следам Дениса Долженко
В Череповце в такси забыли годовалого ребенка
В Вологде несколько праздничных мероприятий отменили из-за аномально холодной погоды
Умер Александр Железный – руководитель вологодского рок-клуба
«В доме остались еще трое взрослых»: сказала пожарным спасенная из огня 10-летняя девочка
В Вологде появится новый автобусный маршрут
В Череповецком районе водитель погиб в ДТП

Похожие новости

В Вологодской области насчитывается 835 плюсовых деревьев

В спике ель европейская, сосна обыкновенная, лиственница Сукачева и другие

1538
0

В Кадуйском районе ликвидируют незаконную свалку в лесу

Обязанность ликвидировать свалку суд возложил на департамент лесного комплекса Вологодской области

1117
0

В Бабушкинском районе задержали «чёрного лесоруба»

Ущерб от его действий составил около 132 тысяч рублей

1071
0

Segezha Group восстановит 60 тысяч гектаров леса

И это только в 2022 году!

813
0

В компании «Череповецлес» сообщили, что информация о закрытии компании является недостоверной

Предприятие продолжает работать в штатном режиме, там проводятся планово-предупредительные ремонты

1437
0

В России упали цены на круглый лес из-за перенасыщения внутреннего рынка

В июне средние цены сократились на 9,9%

2188
0

Вологодские пеллеты попали под санкции ЕС

Вступили в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт древесных пеллет из России

1775
0

Вологодская область предложила создать госрезерв строительных материалов для внутреннего рынка

Меры поддержки этого направления экономики обсудили на заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации ФС РФ

1073
0

ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство из-за отсутствия сбыта

9 июля был последний день отгрузки пиломатериалов по старым контрактам в Европу

6290
0

В Нюксенском районе полицейские вывели из леса заблудившуюся 90-летнюю женщину

Она провела в лесу целую ночь

970
0

В Бабушкинском районе двое мужчин незаконно вырубили леса на 147 тысяч рублей

Подозреваемых задержали на месте преступления

1200
0

Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли

Особенно это касается Северо-Запада

7978
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские легкоатлеты вернулись с медалями с Открытого турнира по бегу в помещениях
В Череповце свекровь помогла лишить родительских прав невестку, которая избивала своего сына
Рослесхоз: стоимость пиломатериалов находится на относительном историческом минимуме
Житель Тотемского округа погиб в Украине
Администрация Вологды готовит обращение в прокуратуру из-за аварии на сетях ТГК-2
Футбольный клуб «Олимп» из посёлка Майский Вологодского округа получил статус Детского футбольного центра
Самолет Вологодского авиапредприятия совершил вынужденную посадку из-за трещины в стекле
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3038
0
11.01.2023 [БлогоVO]

Святки в Череповецком крае

193
0
11.01.2023 [Обзор Прессы]

«Муж ест даже холодец, который его земляки считают медузой»

293
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика