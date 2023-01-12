Рослесхоз: стоимость пиломатериалов находится на относительном историческом минимуме

Руководитель Рослесхоза Иван Советников в интервью «Российской газете» рассказал, как санкции повлияли на лесной рынок.

Основной проблемой для лесной промышленности был пятый пакет санкций, который прямо запретил экспорт пиломатериалов.

«В ответ на это правительством России были приняты меры по поддержке отрасли. Восьмой пакет устанавливает запрет на экспорт древесной массы и бумаги. Это не самая большая статья экспорта — около 5%. Основной объем бумаг, картона и целлюлозы потребляется в России. Наши ЦБК закрывают общероссийский объем. В этой связи мы не прогнозируем каких-то существенных проблем для бизнеса», — говорит и Иван Советников.

Он уточнил, что в Рослесхозе надеются на лучшее, но готовятся к худшему. Цены, например, на лес упали значительно.

«Падение оказалось более значительным, чем я ожидал. Мне, как человеку, который работает в этой отрасли, хотелось бы, чтобы цена подросла. Пока она погранична себестоимости. Это хорошо для потребителя. И если потребителя цена сейчас радует, то для производителя это, безусловно, стресс. На рынке объективно больше древесины, при этом спрос ниже по сравнению с количеством предложений. Не думаю, что стоит ждать резкого роста цен, в настоящий момент предпосылок для этого нет. Сейчас стоимость пиломатериалов находится, я бы даже сказал, на относительном историческом минимуме».

В России в 2022 году заготовлено порядка 90 миллионов кубических метров. В декабре началась зимняя заготовка, ее итоги можно будет подводить в декабре.

«Снижение [заготовки] составило порядка 10-15% от прошлого года. Наша задача — преодолеть тренд на снижение заготовки в этом году и вернуться к нашим стабильным объемам заготовки 220-230 миллионов кубов», — заключил Иван Советников.

По оценка Рослесхоза лесная отрасль дает порядка триллиона рублей в экономику России.