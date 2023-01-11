В Бабаевском районе осудили мужчину, который случайно застрелил друга на охоте

В Бабаевском районе суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как NewsVO сообщал ранее, ночью 24 сентября 2022 года мужчина на охоте случайно застрелил друга: при передвижении друг за другом в лесном массиве подсудимый, падая, нажал на спусковой крючок карабина и выстрелил в грудь напарнику, который шёл сзади. 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

«Подсудимый полностью признал совою вину, кроме того, он оказал материальную помощь, связанную с погребением погибшего, а также добровольно принял меры к частичной компенсации морального вреда потерпевшей в размере 100 000 рублей. В судебном заседании заявил ходатайство о применении особого порядка постановления приговора», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы и на два года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с охотой. С него также взыскали 900 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны.