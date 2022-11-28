В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга

28.11.2022 [Происшествия]

В Бабаевском районе охотник случайно застрелил своего напарника. Происшествие случилось еще 24 сентября. Следователи завершили расследование уголовного дела. 

В ходе расследования выяснилось, что мужчина участвовал в коллективной охоте. После ее окончания, в ночное время при передвижении гуськом в лесном массиве, он понес на плече заряженный карабин. Неожиданно охотник потерял равновесие и ружье выстрелило прямо в позади идущего спутника. 39-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

Устюженским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109  УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По данным следствия, 24 сентября 2022 года в Бабаевском районе. В ходе расследования следователи СКР изъяли орудие преступления, а также в целях обеспечения гражданского иска наложили арест на транспортное средство обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области. 

Тэги: убийство, охота

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