В России за год стало на 35 миллиардеров меньше, больше всех потерял Алексей Мордашов

11.01.2023 [Экономика]

В России за год стало на 35 миллиардеров меньше. Больше всех денег потерял Алексей Мордашов.

Forbes оценил, сколько потеряли российские миллиардеры из-за ситуации в Украине, западных санкций и экономического кризиса. Получилось, что обеднели 68 российских миллиардеров. Самые большие потери понёс основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он лишился почти $11 млрд.

Второе место по размеру потерь заняла основатель Wildberries Татьяна Бакальчук — оценка её состояния снизилась вслед за падением котировок Ozon (-$8,3 млрд). На третьем месте Олег Тиньков (-$5,9 млрд), выбывший в этом году из списка миллиардеров после продажи Владимиру Потанину своего пакета акций банка Тинькофф всего за $260 млн.

Ранее NewsVo писал, что «Северсталь» потеряла порядка 400 миллионов долларов из-за санкций. 

Тэги: Алексей Мордашов, Мордашов, санкции

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