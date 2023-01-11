В России за год стало на 35 миллиардеров меньше, больше всех потерял Алексей Мордашов

В России за год стало на 35 миллиардеров меньше. Больше всех денег потерял Алексей Мордашов.



Forbes оценил, сколько потеряли российские миллиардеры из-за ситуации в Украине, западных санкций и экономического кризиса. Получилось, что обеднели 68 российских миллиардеров. Самые большие потери понёс основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он лишился почти $11 млрд.



Второе место по размеру потерь заняла основатель Wildberries Татьяна Бакальчук — оценка её состояния снизилась вслед за падением котировок Ozon (-$8,3 млрд). На третьем месте Олег Тиньков (-$5,9 млрд), выбывший в этом году из списка миллиардеров после продажи Владимиру Потанину своего пакета акций банка Тинькофф всего за $260 млн.

Ранее NewsVo писал, что «Северсталь» потеряла порядка 400 миллионов долларов из-за санкций.