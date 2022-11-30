Мордашов сообщил, что «Северсталь» потеряла порядка 400 миллионов долларов из-за санкций

30.11.2022 [Экономика]

«Северсталь» потеряла порядка 400 миллионов долларов из-за санкций. Об этом сообщил ее совладелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов

«Мы, „Северсталь“, потеряли 400 миллионов долларов, чуть больше застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций», — сказал он, выступая на форуме «Российский промышленник».

Ранее NewsVo писал, что российские сталелитейные компании в июне имели отрицательную рентабельность поставок и на внутренний, и на внешний рынок. В «Северстали» рентабельность экспорта составляла минус 46%, а на внутреннем рынке упала до нуля.

Тэги: «Северсталь», санкции

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