Что доступнее вотчина или Дубай: по следам Дениса Долженко

Отдых в Дубае Вологодского депутата Дениса Долженко возмутил, пожалуй, всю Россию. Сначала его осудили простые пользователи социальных сетей, потом многочисленные СМИ, затем Турчак решил его лишить партбилета. Не смог промолчать даже губернатор.

История началась с того, что Денис Долженко выложил у себя на странице в социальных сетях фото из Эмиратов, написав, что утепляется на море. Этот пост из путешествия вызвал волну возмущения. Запись собрала более 200 комментариев, большинство из которых негативные. В основном, осуждали Долженко за то, что он позволил себе отдохнуть, пока другие отдают свои жизни на СВО. Некоторые написали, что люди в России получают маленькую зарплату и не могут выехать за пределы страны. Им просто недоступен такой отдых.

Тем временем сам Денис Долженко заявил, что просто хотел свозить на море ребенка, а партбилета его не лишат, так как его у него нет.

«Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам. Резко негативная реакция на спортивное фото, откуда бы оно ни было, мне, честно, не понятна. Не критикуют только тех, кто ничего не делает, а депутатов критикуют часто и за все», — рассказал депутат РБК.



«Любое решение должно быть объективным и мотивированным, с аргументацией нарушенных норм, а не эмоциональным решением», — добавил Долженко.

А мы задумались, что дешевле, Дубай или отдых у Деда Мороза.

Дубай vs Вотчина

Власти Вологодской области отчитываются о турпотоке в регионе. Значит, в принципе туризм во время СВО у нас в стране не осуждается. Так, например, правительство Вологодской области 9 января подвело итоги праздничных дней, сказав, что общее количество туристов и экскурсантов в период новогодних праздников в Вологодской области составило 212 тысяч человек.

Лидером по туристскому потоку в период новогодних и рождественских праздников стал Великоустюгский район. Там находится вотчина Деда Мороза. Интересно, если бы Долженко посетил вотчину, то получил бы он такую популярность?

Одна из жительниц Вологодской области рассказала NewsVo, что тур к Деду Морозу в Новый год на троих ей предлагали купить за 80 тысяч рублей. В итоге семья поехала самостоятельно, найдя самый дешевый вариант - снять жилье за 6 тысяч сутки. Это, не считая посещения самой вотчины, где из бесплатного только лес вокруг. В итоге, самостоятельный отдых обошелся ее семье в 27 тысяч за три дня. Поезд Деда Мороза стоит тоже недешево, причем туда не входит посещение вотчины:

В Дубай туры начинаются от 47 тысяч рублей на три дня на двоих.

В общем, поезд в Великий Устюг на двоих выходит дороже Дубая. Билет из Москвы в Эмираты на самолете, если ехать самостоятельно, на 11 января стоит 11 980 рублей в одну сторону.

В Сочи из Череповца сейчас билет стоит около 6 тысяч рублей. В сезон цена подскакивает в два раза. А самый дешевый тур в Сочи с перелетом, но без питания на 1 июня этого года начинается от 49 тысяч рублей за две ночи. Можно найти дешевле и за 5 тысяч, но туда будет включено только жилье. Билеты, еду придется покупать самим. Так что говорить о том, что россиянам доступен отдых в своей стране тоже не приходится.