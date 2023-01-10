Более 300 тысяч рублей из федерального бюджета направят на изучение и восстановление культуры вепсов в Вологодской области

10.01.2023 [Культура]

Фестиваль вепсской культуры «Древо жизни», а также несколько межрегиональных и международных мероприятий проведут в Вологодской области в этом году за счет федерального бюджета.

– Бюджету Вологодской области Федеральным агентством по делам национальностей предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, – говорится в сообщении пресс-служба правительства Вологодской области.

Речь идет о мероприятиях, посвященных вепсской культуре.

Более трехсот тысяч рублей из федерального бюджета и почти сто из регионального будут направлены на организацию мероприятий межрегионального и международного форматов, а также на проведение уже ставшего традиционным фольклорно-этнографического фестиваля вепсской культуры «Древо жизни», – рассказал заместитель губернатора, начальник Департамента внутренней политики Евгений Богомазов. – Это большая поддержка для нашего региона и отличная возможность популяризировать культуру коренных малочисленных народов Севера.

Напомним, вепсская народность проживает на территории Вологодской области в сельских поселениях Пяжозерское и Вепсское Бабаевского муниципального округа и в сельском поселении Оштинское Вытегорского муниципального района. 

По данным переписи 2010 года, на территории Вологодской области проживало 412 вепсов.

Фестиваль вепсской культуры «Древо жизни», вепсское название – «Elon Pu», проводится для изучения и восстановления культурного и исторического наследия вепсов, проживающих на территории региона. Впервые фестиваль прошел в июне 1988 года в деревне Пондала Бабаевского района. Со временем он приобрел статус межрегионального и с 2004 года  проводится ежегодно.

Тэги: вепсы, фестиваль, культура, история

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