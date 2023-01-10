Волшебство и радость: Вологда встретила поезд Деда Мороза

10.01.2023 [Общество]

В Вологду прибыл поезд Деда Мороза. В путешествие по стране главный зимний волшебник отправился с конца октября. Это получилось, благодаря совместному проекту ОАО "РЖД" и правительства Вологодской области.  

В Вологду поезд прибыл сегодня в 10:10 утра. Дед Мороз не стал морозить на перроне детей с их родителями и сразу вышел к гостям. Поздравил их с праздником и с каждым поздоровался лично. 

На перроне дедушку ждало очень много гостей, и это несмотря на холод. После небольшого поздравления родителей и детей пригласили в поезд.

«Поезд Деда Мороза» — это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда в этом году 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. В некоторые вагоны билет надо было покупать отдельно. Некоторые вагоны были свободны для посещения.

Попить чаю и купить вологодские угощенья можно было и на самом вокзале. Ну а пока люди ждали своей очереди в поезд, артисты пели песни и плясали. 

В этом году Дед Мороз со Снегурочкой отправились в путь 22 октября. За время своего большого путешествия зимний волшебник привез праздник более чем в 100 городов, преодолев более 30 тысяч километров. Последней точкой станет Котлас Южный, куда сказочные персонажи приедут 14 января.

Дед Мороз отправляется в зимнее путешествие второй год подряд. Тогда за 42 дня зимний волшебник вместе со своей свитой преодолел 14 тысяч км и посетил 36 городов: Вологду, Ярославль, Екатеринбург, Казань, Сочи, Петербург, Москву, Архангельск и другие.

  

 

Тэги: Дед Мороз, путешествие

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