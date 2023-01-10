Вологодский областной суд рассмотрит жалобу по поводу правомерности перевода земли под свалку около деревни Горбачево

10.01.2023 [Общество]

Областной суд сегодня будет рассматривать жалобу экоактивистки Ирины Шишкиной.

Ранее устюжанка Ирина Шишкина обратилась в суд для оценки правомерности перевода участка близ деревни Горбачёво из земель запаса в земли промышленности. Речь идёт об участке, отданном под строительство мусорного полигона.

Великоустюгский суд посчитал, что права собственников соседних участков при данной процедуре не были нарушены. Ирина Шишкина обратилась с жалобой на принятое решение и просит рассмотреть дело по существу.

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте. 

Тэги: свалка, Горбачево, полигон

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