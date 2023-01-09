В 2022 году увеличение финансирования грантов в сфере культуры позволило реализовать в три раза больше проектов

Увеличение финансирования грантов в сфере культуры позволило реализовать в три раза больше проектов по сравнению с 2021 годом.

В 2021 году в Законодательном Собрании области приняли 48 социально значимых законов. Один из них касался финансирования государственных грантов Вологодской области в сфере культуры. Объем выделяемых средств на эти цели был увеличен в четыре раза.

Инициатива по изменению законодательства принадлежит губернатору Олегу Кувшинникову. Решение было озвучено в феврале 2021 года на встрече главы региона с победителями конкурса государственных грантов в сфере культуры.

«Уже несколько лет мы предоставляем гранты на реализацию проектов по популяризации Вологодской области, где люди рассказывают об уникальных достижениях, о неизвестных фактах истории области, выпускают фильмы и книги, посвященные нашим знаменитым землякам. Но эта поддержка явно недостаточна. Работники культуры попросили меня увеличить грантовую поддержку, и я принял решение повысить объём финансирования государственных грантов в 4 раза: с 2,4 до 10 миллионов рублей ежегодно. Я уверен, что это послужит еще одним импульсом для развития сферы культуры популяризации абсолютно уникального Вологодского края», — сказал во время той встречи Олег Кувшинников.

Закон был вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания во время летней сессии. Он включил в себя три принципиальных момента. Во-первых, фонд грантов увеличился с 2,5 до 10 миллионов рублей ежегодно. Во-вторых, увеличилось число получателей грантов с 8 до 28, а сумма грантов варьируется от 100 тысяч рублей до 1 миллиона.

Кроме того, добавилась ещё одна категория соискателей — коммерческие организации народно-художественных промыслов. В этом году изменениями в закон уже воспользовалось одно из таких учреждений — ЗАО «Северная чернь» из города Великий Устюг. Предприятию был предоставлен грант в размере 300 тыс. рублей на создание виртуальной экскурсии по магазину, мастерским и историческим залам.

«Мы как предприятие народно-художественных промыслов с 2014 года развиваем промышленный туризм. Прежде всего, для удобства наших гостей возникла идея создания виртуальной экскурсии. Они могут зайти к нам сайт и ознакомиться с тем, что могут увидеть лично. Наш проект также ориентирован на старшеклассников. Школьники могут использовать визуальное знакомство для собственного развития и, например, профориентации. Интерес есть у старшего поколения и маломобильных граждан. Нам хотелось подойти с разных сторон, охватить как можно больше людей, а заодно привлечь внимание к нашему предприятию», — рассказала Ольга Кульчинская, начальник отдела маркетинга ЗАО «Северная чернь».

В 2022 году для финансирования реализации были отобраны 26 проектов на общую сумму 9,6 млн. рублей. Больше всего заявок направили г. Вологда, Великоустюгский и Сокольский округа. Общее количество поданных заявок увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом.

«В то время пока в мире предпринимаются попытки изжить русскую культуру, мы создаём все условия для её поддержки. Наша культура — это наше национальное достояние, объект гордости и вдохновения для многих граждан. Вокруг множество творческих инициативных людей, готовых развивать и популяризировать исконно русские традиции. Необходимо создавать благоприятные условия для их работы. Именно поэтому мы приветствуем инициативу губернатора и поддержали её на сессии ЗСО в 2021 г», — сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Сохранившиеся традиционные для Вологодской области народные художественные промыслы включают в себя несколько основных видов производств. Это кружевоплетение, чернение по серебру, роспись по эмали, резьба по бересте и дереву, роспись по бересте и дереву, ручное ткачество, вышивка, вязание, изготовление керамических и гончарных изделий.