Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова

09.01.2023 [Общество]

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Актера ждет уголовное дело за негативные высказывания о России.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова», — говорится в сообщении пресслужбы СК. В интервью одному из западных изданий актер сделал несколько заявлений, направленных против России.

В частности Артур Смольянинов сказал, что готов воевать против России. Ранее он уже высказывался по поводу спецоперации, не одобрив решение властей о ее проведении. За это он получил штраф. Гагаринский суд Москвы в октябре 2022 года оштрафовал Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Тэги: дискредитация, актеры

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