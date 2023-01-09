Великоустюгские спасатели спасли от замерзания на трассе водителя и пассажиров заглохшего авто

09.01.2023 [Общество]

Великоустюгские спасатели 8 января выезжали на буксировку заглохшего на трассе автомобиля.

«Опасная ситуация в нынешних погодных условиях. Водителя и пассажиров буквально спасли от замерзания», — говорит глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. 

Власти просят вологжан соблюдать осторожность в морозы. В том числе отложить поездку на пару дней ради собственной безопасности. Со вторника температура начнёт повышаться. 

Если вы заметили попавший в беду автомобиль на дороге либо замерзающего человека, срочно звоните по номеру 112. 

Ранее NewsVo писал, что синоптики предупреждают, что в ночь на вторник (10 января) регион еще останется во власти аномальных морозов

Тэги: морозы, дороги, помощь

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