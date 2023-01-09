Великоустюгские спасатели спасли от замерзания на трассе водителя и пассажиров заглохшего авто

Великоустюгские спасатели 8 января выезжали на буксировку заглохшего на трассе автомобиля.

«Опасная ситуация в нынешних погодных условиях. Водителя и пассажиров буквально спасли от замерзания», — говорит глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

Власти просят вологжан соблюдать осторожность в морозы. В том числе отложить поездку на пару дней ради собственной безопасности. Со вторника температура начнёт повышаться.



Если вы заметили попавший в беду автомобиль на дороге либо замерзающего человека, срочно звоните по номеру 112.

Ранее NewsVo писал, что синоптики предупреждают, что в ночь на вторник (10 января) регион еще останется во власти аномальных морозов