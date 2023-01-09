В Великом Устюге побит температурный рекорд дня 1987 года

В ночь с 8 на 9 января в Великом Устюге минимальная температура составила -41,4 гр, тем самым был побит температурный рекорд дня 1987 года (-40,5 гр). На остальной территории области минимальные температуры изменялись от -25 гр на западе, до -41 гр на востоке области. Сообщает Вологодский ЦГМС.

Синоптики предупреждают, что в ночь на вторник (10 января) регион еще останется во власти аномальных морозов, с учетом постепенного увеличения облачности, начиная западных районов постепенно начнет теплеть до -20 гр. В центре региона пока около -30 мороза, а наиболее низкие значения температуры останутся по востоку -36,-41 гр. Смена погоды будет обусловлена тем, что североатлантический циклон постепенно вытеснит холодный антициклон с территории региона. Из-за перепадов давления усилится ветер, что в свою очередь создаст дополнительное ощущение холода. Днем во вторник в крайних западных районах пойдет снег, температура воздуха повысится до -10 гр. Центр и восток области пока останется в умеренно морозной погоде от -15, до -20 гр, по востоку пока еще -25 мороза.



В ночь на среду (11.01) небольшой снег пройдет уже в большинстве районов области, мороз до -25 гр сохранится только по крайнему востоку. Днем в регионе будет преобладать облачная погода, пройдет небольшой и умеренный снег, местами с метелью, потеплеет до -7,-12 гр. Температурный фон вернется в рамки климатической нормы.



Неустойчивая погода с осадками, по предварительным данным, сохранится до конца недели.