«Вологда-Чеваката» уступила «Спарте энд К-2» из города Видное в 16 туре женской баскетбольной Суперлиги.



Ключевыми в матче стали вторая и третья четверти, которые вологжанки проиграли с общим счётом 21:34. В результате матч завершился со счётом 66:58 в пользу гостей.

«Я считаю что мы очень много сил с командой из Курска отдали. По этому на сегодняшнюю игру девчонки из Москвы оказались более подготовленней физически, нам немножечко не хватило сил. От усталости идут и то количество потерь которое было сделано сегодня (вологжанки 24 раза теряли мяч прим.) Мы играли с полной самоотдачей и в концовке казалось что уже возможен камбэк. Тем более что он уже у нас не первый в этом сезоне. Вроде не много очков нужно было отыграть, но к сожалению фортуна сегодня не на нашей стороне оказалась», — подвела итоги встречи тяжелый форвард «Вологды-Чевакаты» Марина Шевелева, набравшая в этом матче 12 очков, став самым результативным игроком в своей команды.

Это поражение для «Вологды-Чевакаты» стало вторым в сезоне. Теперь баланс побед и поражений составляет 14/2. Вологжанки продолжают удерживать первую строчку турнирной таблице в чемпионате Суперлиги. Следующий матч «пчёлки» проведут 15 января, в этот день «жёлто-фиолетовые» на выезде сыграют против ногинского «Спартака»