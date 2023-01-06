Подозреваемый в убийстве Анны Азовской арестован до 3 марта

06.01.2023 [Происшествия]

В Москве взят под стражу подозреваемый в убийстве вологжанки Анны Азовской. Савеловским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 марта 2023 года. В ходе проведения следственных действий мужчина признал вину в полном объеме.

Ранее NewsVo писал, что в Москве 3 января была жестоко убита ведущая «Русского радио» в Вологде Анна Азовская (Саблина). При осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран. 

 

Тэги: жестокое убийство

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