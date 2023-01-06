«Вологда-Чеваката» начала 2023 год с победы

В 15 туре женской Суперлиги вологодские баскетболистки принимали действующих чемпионов турнира, курский «Динамо-Фарм», идущий в этом сезоне на третьем месте в турнирной таблице. На большой перерыв команды ушли при равенстве на табло 34:34. Определяющей в этом матче стала третья четверть, которую «пчёлки» выиграли «+7» (21:14). Разница в 7 очков сохранилась до финальной сирены, в результате «Вологда-Чеваката» одержала победу со счётом 67:60.



Самыми результативными в составе победительниц стали Юлиана Самородова и Есения Магжанова, набравшие по 13 очков. 12 очков и 9 подборов у Екатерины Тереховой, 10 очков в общую копилку принесла Анастасия Сущик. Отметим что три баскетболистки, Кристина Корд, Анна Арестёнок и капитан команды Алина Замараева, были заявлены на матч, но на паркет не выходили.



«Вологда-Чеваката» одержала 14 победу в 15 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Суперлиги. В следующем туре подопечные Виктора Данилова сыграют со «Спартой энд 2» из Видного. Матч пройдёт в Вологде 8 января.