В 15 туре женской Суперлиги вологодские баскетболистки принимали действующих чемпионов турнира, курский «Динамо-Фарм», идущий в этом сезоне на третьем месте в турнирной таблице. На большой перерыв команды ушли при равенстве на табло 34:34. Определяющей в этом матче стала третья четверть, которую «пчёлки» выиграли «+7» (21:14). Разница в 7 очков сохранилась до финальной сирены, в результате «Вологда-Чеваката» одержала победу со счётом 67:60.
Самыми результативными в составе победительниц стали Юлиана Самородова и Есения Магжанова, набравшие по 13 очков. 12 очков и 9 подборов у Екатерины Тереховой, 10 очков в общую копилку принесла Анастасия Сущик. Отметим что три баскетболистки, Кристина Корд, Анна Арестёнок и капитан команды Алина Замараева, были заявлены на матч, но на паркет не выходили.
«Вологда-Чеваката» одержала 14 победу в 15 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Суперлиги. В следующем туре подопечные Виктора Данилова сыграют со «Спартой энд 2» из Видного. Матч пройдёт в Вологде 8 января.
«Вологда-Чеваката» начала 2023 год с победы
В 15 туре женской Суперлиги вологодские баскетболистки принимали действующих чемпионов турнира, курский «Динамо-Фарм», идущий в этом сезоне на третьем месте в турнирной таблице. На большой перерыв команды ушли при равенстве на табло 34:34. Определяющей в этом матче стала третья четверть, которую «пчёлки» выиграли «+7» (21:14). Разница в 7 очков сохранилась до финальной сирены, в результате «Вологда-Чеваката» одержала победу со счётом 67:60.
Похожие новости
«Вологда-Чеваката» потерпела первое поражение в текущем сезоне баскетбольной Суперлиги
Вологжанки во вторник на выезде встречались с «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга
Баскетбольный клуб «Вологжанка» потерпел 10 поражений подряд
На этой неделе в копилку неудачных игр добавились два поражения от красноярского «Енисея 2»
«Вологда-Чеваката» одержала сложную победу над петербургским «Спартаком»
Встреча прошла в рамках девятого тура женской баскетбольной Суперлиги
«Вологда-Чеваката» разгромила «Ставропольчанку» с двукратным перевесом в счете
Матч восьмого тура женской баскетбольной лиги прошел накануне в Ставрополе
«Вологда-Чеваката» одержала седьмую победу в седьмом матче со старта чемпионата
Накануне «пчелы» переиграли команду «Платов» из Новочеркасска
Баскетболисты «Бульдогов-ВоГУ» новый сезон студенческого Чемпионата начали с двух побед
Вологжане переиграли БГТУ «Военмех» и ЗФ РАНХиГС
«Вологда-Чеваката» одержала шестую победу подряд
Дабл-дабл, 19 очков и 16 подборов, у победительниц оформила Екатерина Терехова
Вологда-Чеваката» одержала победу над ногинским «Спартаком»
Вологжанки вели в счёте на протяжении всего матча
Баскетбольный клуб «Вологжанка-Вологда регион» потерпела два разгромных поражения
Вологжанка» осталась единственным клубом кто ещё не познал радости от победы в этом сезоне Высшей лиги
«Вологда-Чеваката» возглавила турнирную таблицу баскетбольной Суперлиги
«Вологда-Чеваката» одержала четвертую победу в четырех матчах
«Вологжанка» с двух поражений стартовала в Высшей лиги Чемпионата России по баскетболу
В первом туре «Вологжанка - Вологда Регион» на выезде встречалась с БК «Самара 2»