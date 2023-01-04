В Вологде возобновили ремонт левого моста через реку Шограш

В Вологде возобновили работы по ремонту левого моста через реку Шограш, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

«Сейчас идет подготовка арматурного каркаса и установка опалубки. В ближайшее время начнётся бетонирование ригеля 2 и 3 опор», — говорится в сообщении.

Сергей Воропанов также добавил, что перед Новым годом работы были проведены на четвёртой опоре.

Ранее NewsVO сообщал, что подготовительные работы по капитальному ремонту стартовали в сентябре 2022 года, а 1 декабря проезд по мосту перекрыли и там начала работать техника. По контракту ремонт завершится до октября 2023 года. Правая половина моста была отремонтирована в первой половине 2022 года.