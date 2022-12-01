В Вологде приостановлен проезд по левому мосту через реку Шограш

01.12.2022 [Общество]

Проезд по левому мосту через реку Шограш на улице Конева перекрыли сегодня, 1 декабря. Транспорт сможет проехать по правому, ранее отремонтированному, мосту.Для пешеходов временная схема движения предусматривает переход по обеим сторонам моста.

«С 12 часов автотранспорт и пешеходы стали двигаться по временной схеме движения, организованной на период ремонта моста через Шограш. Для увеличения пропускной способности ул. Конева мы предусмотрели временный светофор на улице Можайского при подъезде к кольцу.Кроме того, вдоль ограждений, которые будут закрывать ремонтируемый мост, специалисты отделили блоками участок для движения пешеходов», — рассказал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

На подъезде к мосту на улице Герцена установили бетонные блоки, которые разделили проезжую часть и направили транспортные потоки в противоположных направлениях. Они позволят исключить выезд автомобилей с проезда, соединяющего ул. Герцена с ул. Козлёнской, для движения в сторону ул. Конева.

Подготовительные работы по капитальному ремонту стартовали в сентябре, уже вынесены инженерные сети, сейчас рабочие заготавливают строительные материалы, балки и арматуру. Завтра начнет работать техника, специалисты приступят к демонтажу.

Напомним, правая половина моста была отремонтирована в первой половине 2022 года.Подрядчик заменил балки пролетного строения, сделал новое покрытие проезжей части и тротуаров, заменил электроосвещение, установил барьерные ограждения и обустроил новые инженерные сети. Сейчас аналогичные работы необходимо сделать и по левой части моста. Ремонт продлится по контракту до октября 2023 года.

На ремонт всей конструкции выделено порядка 132 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Мост через реку Шограш станет частью Малого транспортного кольцо, которое поможет разгрузить городские мосты и магистрали Вологды.

Тэги: река Шограш, ремонт мостов

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