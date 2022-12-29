В Вологде закончилось расследование массового отключения водоснабжения

29.12.2022 [Общество]

В Вологде закончилось расследование массового отключения водоснабжения в домах вологжан, которое произошло 23 декабря. Об этом сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

Он сообщил, что комиссия по расследованию ЧП закончила свою работу, работники причастные к аварии уволены, а в отношении директора «Вологдагорводоканала» принято кадровое решение. Какое не уточняется. 

Ранее NewsVo писал, что тро 23 декабря жители Вологды встретили без воды из-за аварии на очистных сооружениях Водоканала. Авария произошла в четыре утра. Ее устраняли до полуночи. 

Тэги: авария, Вологдагорводоканал

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