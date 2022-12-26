Цены на продукты питания в Вологодской области выросли в среднем на 22%

26.12.2022 [Экономика]

На 16-й сессии Законодательного собрания Вологодской области рассматривался вопрос о внесении изменений в статью 4 закона области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование».

Проект был внесен губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. И в нем в частности говорилось, что с 1 января необходимо увеличить размер стоимости льготного питания за счет областного бюджета в школах региона для детей из малоимущих и многодетных семей, а также для тех, кто стоит на учете в противотуберкулезном диспансере. Сумму решено увеличить с 63 до 77 рублей в день на человека. Причиной тому послужила инфляция. В документе говорится, что продукты питания в области выросли в цене на 22% по сравнению с прошлым годом. 

Изменения коснутся обучающихся 5-11 классов, так как начальные классы питаются бесплатно за счет федеральных средств. 

На сессии было рекомендовано принять изменения в закон области. 

Ранее ЦБ и Росстат заявляли о том, что годовая инфляция в Вологодской области составила 12,68% на продовольственные, непродовольственные товары и услуги. 

Тэги: инфляция, подорожание продуктов, цены

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