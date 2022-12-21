Годовая инфляция в Вологодской области в ноябре составила 12,68%

21.12.2022 [Экономика]

Годовая инфляция в Вологодской области в ноябре замедлилась и составила 12,68% после 13,70% месяцем ранее. Ее уровень в регионе оставался выше, чем в целом по Российской Федерации (11,98%) и по Северо-Западному федеральному округу (12,23%). На динамику инфляции главным образом повлияло расширение предложения отдельных товаров, а также ослабление потребительской активности. Говорится в аналитике ЦБ России.

Основные показатели инфляции в Вологодской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

  Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022
Инфляция 16,13 15,98 14,80 13,70 12,68
Базовая инфляция 19,90 19,86 18,69 18,05 16,05
Прирост цен на           
Продовольственные товары 18,25 18,37 16,09 13,37 12,63
из них:           
    — плодоовощная продукция 10,96 5,51 -0,74 -10,26 2,08
Непродовольственные товары 19,53 18,94 17,98 17,99 15,92
Услуги 7,16 7,19 7,53 7,66 7,68
из них:           
    — ЖКХ 1,90 1,97 2,13 2,42 2,62
    — пассажирский транспорт 8,19 6,74 8,69 9,92 8,96

Источник: Росстат

Повышение качества и объема кормовой базы на фоне хорошего урожая зерновых в стране позволило нарастить производство мясной и молочной продукции. Дополнительное влияние оказали государственные меры поддержки животноводческой отрасли, в частности предоставление льготных кредитов на закупку зерна, витаминов и аминокислот. В результате замедлился рост цен на свинину, мясо птицы и мясные полуфабрикаты, а также на молочные продукты, сливочное масло и сыр.

Благодаря высокому урожаю зерновых текущего года также расширилось предложение круп и макаронных изделий, а рост цен на них замедлился.

Также сократился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе. В ноябре он составил 15,92% после 17,99% месяцем ранее.

«На фоне повышенной неопределенности возросла склонность населения к сбережению. Люди откладывали крупные покупки, за счет чего снизился спрос на товары длительного пользования. Как следствие — замедлился рост цен на легковые автомобили и шины для них, телевизоры и мебель», — говорится в сообщении ЦБ.

Годовой прирост цен в сфере услуг в ноябре практически не изменился и составил 7,68% после 7,66% в прошлом месяце. На это повлияло несколько факторов. 

«С одной стороны, уход из страны ряда иностранных поставщиков привел к росту издержек автосервисов из-за необходимости налаживания новых цепочек поставок импортных запасных частей, расходных материалов и инструментов. В результате ускорился рост стоимости услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. С другой стороны, снизился годовой темп прироста цен на услуги в сфере зарубежного туризма, в частности на туры в Турцию. Этому способствовало увеличение предложения на рынке авиаперевозок за счет запуска большего количества чартерных рейсов в этом направлении».

В ЦБ поясняют, что условия производства в стране изменились. Цены должны подстроиться к ним так, чтобы устроить и покупателей, и поставщиков. Это требует времени. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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