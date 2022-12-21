Годовая инфляция в Вологодской области в ноябре составила 12,68%

Годовая инфляция в Вологодской области в ноябре замедлилась и составила 12,68% после 13,70% месяцем ранее. Ее уровень в регионе оставался выше, чем в целом по Российской Федерации (11,98%) и по Северо-Западному федеральному округу (12,23%). На динамику инфляции главным образом повлияло расширение предложения отдельных товаров, а также ослабление потребительской активности. Говорится в аналитике ЦБ России.
Основные показатели инфляции в Вологодской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|Июль 2022
|Август 2022
|Сентябрь 2022
|Октябрь 2022
|Ноябрь 2022
|Инфляция
|16,13
|15,98
|14,80
|13,70
|12,68
|Базовая инфляция
|19,90
|19,86
|18,69
|18,05
|16,05
|Прирост цен на
|Продовольственные товары
|18,25
|18,37
|16,09
|13,37
|12,63
|из них:
|— плодоовощная продукция
|10,96
|5,51
|-0,74
|-10,26
|2,08
|Непродовольственные товары
|19,53
|18,94
|17,98
|17,99
|15,92
|Услуги
|7,16
|7,19
|7,53
|7,66
|7,68
|из них:
|— ЖКХ
|1,90
|1,97
|2,13
|2,42
|2,62
|— пассажирский транспорт
|8,19
|6,74
|8,69
|9,92
|8,96
Источник: Росстат
Повышение качества и объема кормовой базы на фоне хорошего урожая зерновых в стране позволило нарастить производство мясной и молочной продукции. Дополнительное влияние оказали государственные меры поддержки животноводческой отрасли, в частности предоставление льготных кредитов на закупку зерна, витаминов и аминокислот. В результате замедлился рост цен на свинину, мясо птицы и мясные полуфабрикаты, а также на молочные продукты, сливочное масло и сыр.
Благодаря высокому урожаю зерновых текущего года также расширилось предложение круп и макаронных изделий, а рост цен на них замедлился.
Также сократился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе. В ноябре он составил 15,92% после 17,99% месяцем ранее.
«На фоне повышенной неопределенности возросла склонность населения к сбережению. Люди откладывали крупные покупки, за счет чего снизился спрос на товары длительного пользования. Как следствие — замедлился рост цен на легковые автомобили и шины для них, телевизоры и мебель», — говорится в сообщении ЦБ.
Годовой прирост цен в сфере услуг в ноябре практически не изменился и составил 7,68% после 7,66% в прошлом месяце. На это повлияло несколько факторов.
«С одной стороны, уход из страны ряда иностранных поставщиков привел к росту издержек автосервисов из-за необходимости налаживания новых цепочек поставок импортных запасных частей, расходных материалов и инструментов. В результате ускорился рост стоимости услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. С другой стороны, снизился годовой темп прироста цен на услуги в сфере зарубежного туризма, в частности на туры в Турцию. Этому способствовало увеличение предложения на рынке авиаперевозок за счет запуска большего количества чартерных рейсов в этом направлении».
В ЦБ поясняют, что условия производства в стране изменились. Цены должны подстроиться к ним так, чтобы устроить и покупателей, и поставщиков. Это требует времени. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.