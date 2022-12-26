Московский инвестор приобрел еще один исторический деревянный дом в Вологде

Объект культурного наследия регионального значения – двухэтажный деревянный дом по адресу: Вологда, Гоголя, 116 – приобрел житель Москвы Семен Яковлев.

– По условиям договора собственнику предстоит восстановить первоначальный вид здания до конца 2026 года. Эскизный проект дома вы можете увидеть уже сейчас. Разработку проекта реставрации дома планируется начать в январе 2023 года, – говорится в сообществе «Сохраняя будущее: деревянная Вологда» в социальной сети.

Напомним, это уже третий вологодский деревянный дом, нуждающийся в реставрации, который приобретает Семен Яковлев.

В начале прошлого года краевед Александр Сазонов рассказал о том, как приехавший на новогодние праздники житель столицы, за один присест прочел его книгу о вологодской деревянной архитектуре и, «погуляв по городу, возымел желание приобрести с целью восстановления один из наших деревянных памятников».

В прошлом году Семен Яковлев купил два исторических здания: дом на улице Кирова, 33 и дом на Набережной VI Армии, 81. Эти дома являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. Собственник приобретал дома, зная, что он берет на себя обязательства отреставрировать их.

Приобретенный инвестором в этом году дом на Гоголя, 116 – «Дом конца 19-го века» – объект культурного наследия площадью 238,1 кв. м. с участком 663 кв. м. стоимостью 1,7 млн рублей.

Предположительно, этот дом был построен в 1860 году. В 2008 году его признали аварийным, в 2015 году – расселили. В декабре 2020 года здание внесли в единый госреестр объектов культурного наследия, а в декабре 2021 – впервые выставили на продажу за 3,4 млн рублей, но тогда аукцион не состоялся.

