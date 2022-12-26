Московский инвестор приобрел еще один исторический деревянный дом в Вологде

26.12.2022 [Культура]

Объект культурного наследия регионального значения – двухэтажный деревянный дом по адресу: Вологда, Гоголя, 116 – приобрел житель Москвы Семен Яковлев.

– По условиям договора собственнику предстоит восстановить первоначальный вид здания до конца 2026 года. Эскизный проект дома вы можете увидеть уже сейчас. Разработку проекта реставрации дома планируется начать в январе 2023 года, – говорится в сообществе «Сохраняя будущее: деревянная Вологда» в социальной сети.

Напомним, это уже третий вологодский деревянный дом, нуждающийся в реставрации, который приобретает Семен Яковлев. 

В начале прошлого года краевед Александр Сазонов рассказал о том, как приехавший на новогодние праздники житель столицы, за один присест прочел его книгу о вологодской деревянной архитектуре и, «погуляв по городу, возымел желание приобрести с целью восстановления один из наших деревянных памятников».

В прошлом году Семен Яковлев купил два исторических здания: дом на улице Кирова, 33 и дом на Набережной VI Армии, 81. Эти дома являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. Собственник приобретал дома, зная, что он берет на себя обязательства отреставрировать их.

Приобретенный инвестором в этом году дом на Гоголя, 116 – «Дом конца 19-го века» – объект культурного наследия площадью 238,1 кв. м. с участком 663 кв. м. стоимостью 1,7 млн рублей.

Предположительно, этот дом был построен в 1860 году. В 2008 году его признали аварийным, в 2015 году – расселили. В декабре 2020 года здание внесли в единый госреестр объектов культурного наследия, а в декабре 2021 – впервые выставили на продажу за 3,4 млн рублей, но тогда аукцион не состоялся. 
 

Тэги: дома памятники, деревянная Вологда, реставрация, инвестор

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде девушка погибла в ДТП на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской
В Вологде планируют продолжить улицу Новгородскую до улицы Конева
Пенсионер из Вологды получил три года лишения свободы по статье о фейках об армии РФ
В Вологодской области каждую неделю регистрируются летальные случаи гриппа
Несколько микрорайонов Вологды остались без воды
В Вологодской области назначен новый военный комиссар
В Вологде предприниматели самовольно перенесли автобусную остановку
У жителей Вологодской области снижаются реальные денежные доходы
Мобилизованных вологжан не отпустят домой на Новый год
6 лет за слова: такой срок запросила прокуратура для Вологодского пенсионера по делу о фейках 

Похожие новости

В Вологде собственники двух исторических домов на Ленина должны будут привести их фасады в порядок

Так решил суд

928
0

Потомок купцов из Великого Устюга разыскивает информацию о своих предках и их доме

Анфиса Третьякова из Крыма никогда не была на родине предков

1108
0

Завершается реставрация Дома Лабзиной в Вологде

В отреставрированном доме на Лермонтова, 29 планируют открыть бутик-отель

968
0

Вологжанам предлагают рассказать истории о домах-памятниках

Эти истории будут опубликованы в открытом доступе на сайте «Объекты культурного наследия Вологды: интерактивная карта»

1538
0

Интерактивная экспозиция «В бутылочку» откроется в отреставрированном доме в Вологде на Чернышевского, 56

Здесь располагается коллекция старинной стеклянной бутылки, собранная предпринимателем Виктором Чучиным

1332
0

Продолжается реставрация самого старого деревянного дома в Вологде – дома Засецких

Реставратор Владимир Новоселов рассказал, какие работы ведутся сейчас

2159
0

В Вологде решили воссоздать дом со штурвалами, который полностью был уничтожен пожарами

Котлован и опалубка готовы, рабочие приступили к заливке бетона

1106
0

Краевед Александр Сазонов расскажет о памятниках деревянного зодчества 22 июля

Встреча пройдет в модельной библиотеке на Пролетарской. Вход свободный

1786
0

В посёлке Сазоново Чагодощенского района появится памятник Ленину

Барельеф поставят на «народные» деньги

1233
0

Определен подрядчик, который разработает эскизный проект дома Романова в Вологде

Дом внесен в реестр объектов культурного наследия еще в 2014 году

1359
0

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

Речь идет о здании на Ленина,5, где раньше располагался Камерный театр

5150
0

В Вологде произошел пожар в деревянном доме, признанном памятником федерального значения

Загорелся второй этаж в доме XIX века на улице Гоголя, 51

2835
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Бабаевском районе трое мужчин истязали собутыльника во время застолья
Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в январе 2023 года
Цены на продукты питания в Вологодской области выросли в среднем на 22%
Новые экспонаты из своей коллекции представит Вологодский музей-заповедник
Судебные эксперты рассказали на каких улицах в Вологды чаще всего происходят автоподставы
Московский инвестор приобрел еще один исторический деревянный дом в Вологде
Задушил, расчленил и бросил в реку: в Великоустюгском районе завершено расследование об убийстве местной жительницы
 
22.12.2022 [Общество]

Пусть все сбудется: каждый вологжанин может стать добрым волшебником на Новый год

1028
0
26.12.2022 [БлогоVO]

64 документа пополнили мемориальную коллекцию Николая Рубцова

273
0
21.12.2022 [Обзор Прессы]

Навальный рассказал о приезде Пригожина в его колонию

841
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика