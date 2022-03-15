Дом конца XIX века на Гоголя, 116 в Вологде вновь выставили на продажу за 3,4 млн рублей

Департамент имущественных отношений города Вологды 3 марта объявил аукцион о продаже дома XIX века на улице Гоголя, 116.

Дом площадью 238,1 кв. метра выставлен на торги вместе с земельным участком площадью более 660 квадратных метров.

Фото wikimapia.org

В комментарии к торгам говорится, что дом, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, находится в неудовлетворительном состоянии.

Он был построен предположительно в 1860 году. В 2008 году дом признали аварийным, в 2015 году его расселили. В декабре 2020 года здание внесли в единый госреестр объектов культурного наследия.

В апреле 2021 года здесь проходил субботник, который организовало управление культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды. В декабре дом впервые был выставлен на продажу, но аукцион не состоялся. Следующие торги назначены на 4 апреля.