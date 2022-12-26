Задушил, расчленил и бросил в реку: в Великоустюгском районе завершено расследование об убийстве местной жительницы

26.12.2022 [Происшествия]

Великоустюгским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее NewsVo писал, что в начале августа в Великом Устюге пропала женщина. 1 августа ночью в 2 часа 30 минут  она уехала из кафе на улице Сахарова в Великом Устюге по Котласской трассе в сторону птицефабрики на автомобиле Лада Приора и не вернулась. Женщину искали 10 дней и нашли убитой. У нее осталось двое несовершеннолетних детей. 12 августа был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался местный житель. 

«О пропаже потерпевшей правоохранителям сообщили ее подруги, узнавшие на следующий день, что та не вернулась домой к детям. По поручению руководителя регионального следственного управления на место происшествия для помощи территориальным сотрудникам были направлены опытные следователи и криминалисты областного аппарата ведомства. В ходе грамотно организованных поисковых мероприятий совместно с сотрудниками полиции удалось установить маршрут следования потерпевшей, заканчивавшийся в д. Уржумово Великоустюгского района. При обследовании территории были обнаружены фрагменты ее тела. После установления водителя, с которым женщина уехала из кафе, и отработки его причастности к убийству, были получены неопровержимые улики, свидетельствующие о совершении им особо тяжкого преступления. Фигурант был задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, признавшись в убийстве. В последующем суд по ходатайству органов следствия заключил его под стражу», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, ночью 1 августа 2022 года злоумышленник задушил женщину, привезя ее в свой дом в деревню Уржумово, после чего с целью сокрытия следов преступления сжег ее одежду и уничтожил следы совместного распития спиртного. Спустя некоторое время фигурант переместил тело погибшей к реке Ямжа, расчленил его и сбросил останки в водоем.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для направления уголовного дел с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: убийство
Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

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