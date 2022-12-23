Программа о Вологодской области выйдет на Первом канале 25 декабря

23.12.2022 [Культура]

Вологодской области будет посвящен выпуск программы «Жизнь своих», которая выйдет на Первом канале в ближайшее воскресенье, 25 декабря в 10:15.

Съемки программы проходили в Череповце, Великом Устюге, Кадуе, в Нюксенском районе, а также в Спасо-Каменном монастыре и усадьбе Спасское-Куркино.

Так, например,  героинями передачи станут известная вологодская сказительница, знаток народного говора, фольклорист Екатерина Куваева и ее дочка Стеша. 

– Reel с участием вологжанок набрал почти 250 тысяч просмотров. Особенно умилила комментаторов маленькая Стеша, которую сразу ласково нарекли «матрешечкой из Вологды, – говорят сотрудники Вологодского центра народной культуры.

Помимо этого, в выпуске расскажут про то, как плетутся вологодские кружева, покажут деревянную Вологду на примере отреставрированных домов Извощикова, Дружинина и Панова, побывают в гостях Деда Мороза.

Начало программы «Жизнь своих» в воскресенье, 25 декабря в 10:15 на Первом канале.
 

Тэги: Первый канал, программа, съемки, культура

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