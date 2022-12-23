В Вологде собственники двух исторических домов на Ленина должны будут привести их фасады в порядок

23.12.2022 [Общество]

С иском к собственникам двух домов на улице Ленина в Вологде обратился Комитет по охране культурного наследия Вологодской области. Внимание привлекли наружные блоки кондиционирования, которые портят исторический облик здания. 

Комитет требует от предпринимателей - собственников зданий по адресам: г. Вологда, ул. Ленина д. 4 и д. 7 демонтировать блоки, привести в соответствие с проектной документацией входные группы и оконные заполнения, отчистить стены домов от граффити, а также перекрасить фасады в другой цвет. Один из предпринимателей пытался оспорить охранное обязательство одного из домов, утверждая, что блоки кондиционирования находятся со стороны дворового фасада и зрительно не влияют на восприятие объекта.

«Суд счёл доводы Комитета в отношении системы кондиционирования обоснованными, так как, в случае приспособления объекта культурного наследия для современного использования необходимо проектировать такие внешние блоки системы кондиционирования, при которых внешний облик здания не будет изменён», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. 

В итоге собственнику «Здания училища, XIX век» на ул.Ленина, д.7 придётся заменить пластиковые двери и окна на деревянные, металлическое крыльцо на кирпичное, а само здание перекрасить в другую цветовую гамму. Собственникам же здания «Дом жилой, XIX век» на ул.Ленина, д.4 кроме демонтажа блоков кондиционирования нужно будет отчистить стены от актов вандализма в течение месяца, после вступления решения суда в законную силу.

Здание на Ленина 7 уже попадало в поле зрения градозащитников. В 2018 году собственник надстроил этаж на здании XIX века, добился через суд сохранения его реконструкции и оформил в собственность дополнительные площади. 

«Здание училища XIX века на Ленина, 7 уничтожают под видом реставрации: делают капитальную железобетонную пристройку к зданию; роют котлован под железобетонный фундамент, уничтожая сводчатые конструкции в основании здания; выламывают кирпич XIX века, заменяя его на новый. Внутренние стены здания уже уничтожены — осталась только рамка. Такие работы грубо нарушают проект, в котором указано, что пристройка должна быть выполнена «из легких металлических и стеклянных конструкций. Пристраиваемый объем возводится как временное сооружение и не опирается на несущие конструкции объекта культурного наследия; она возводится независимо от существующего здания», — говорили градозащитники еще в 2016 году.

От проводимых работ на соседнем здании Камерного театра пошли трещины. Newsvo в 2017 году делал запрос в комитет по охране объектов культурного наследия по этому поводу. По мнению чиновников, никаких нарушений в проведении реставрационных работ не было.

Тэги: дома памятники, градозащитники, исторические здания

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