Лекция «Какой была Вологда перед Рождеством 120 лет назад» и рождественский маркет пройдут 24 декабря

22.12.2022 [Культура]

Лекция «Какой была Вологде перед Рождеством 120 лет назад» и рождественский маркет пройдут 24 декабря в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина.

– В маленькой и уютной Вологде прошлое тесно переплетается с настоящим. Веками стоят соборы, деревья, площади. Времена года сменяют друг друга. Как и раньше, на смену северному лету приходит морозная зима. А давайте представим, какой была Вологда перед Рождеством 120 лет назад. Что заботило ее жителей? Что загадывали на Новый год? И о чем молились в Рождественскую ночь? Об этом вы узнаете из лекции, – рассказывают организаторы.

Гид бюро экскурсий «Вокруг да около» Катя Хоботова расскажет:

  • Что можно было купить на Рождественской ярмарке
  • В какие наряды облачались на маскарад
  • Какие подарки дарили и где их покупали
  • Где и как отмечали Новый год
  • Какие были рождественские традиции

Начало маркета в субботу, 24 декабря, в 15:00, а начало лекции – в 16:00 в Областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3-й этаж.

Возрастные ограничения: (12+).

Регистрация на лекцию по ссылке.

Тэги: лекция, ярмарка, Рождество, история, культура

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