Лекция «Какой была Вологда перед Рождеством 120 лет назад» и рождественский маркет пройдут 24 декабря

Лекция «Какой была Вологде перед Рождеством 120 лет назад» и рождественский маркет пройдут 24 декабря в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина.

– В маленькой и уютной Вологде прошлое тесно переплетается с настоящим. Веками стоят соборы, деревья, площади. Времена года сменяют друг друга. Как и раньше, на смену северному лету приходит морозная зима. А давайте представим, какой была Вологда перед Рождеством 120 лет назад. Что заботило ее жителей? Что загадывали на Новый год? И о чем молились в Рождественскую ночь? Об этом вы узнаете из лекции, – рассказывают организаторы.