Презентация кружевного панно, созданного участницами массовой акции кружевоплетения, состоится в Вологде 23 декабря.

Напомним, 16 июля в рамках фестиваля кружева «Vita Lace» прошла акция «Кружевная ассамблея», в ходе которой более 200 кружевниц из самых разных уголков нашей страны, а также из Польши, ДНР и Эстонии вместе выплетали вензеля и короны – символы российского императора Петра I.

– Синий, красный, золотой, розовый, белый – какие только цвета ни выбирали мастера, украшая свои работы жемчугом и металлизированной нитью. Перед организаторами стояла непростая творческая задача: объединить совершенно разные кружевные изделия в единую композицию, – говорят сотрудники Вологодского музея-заповедника.

Работы участников массовых акций кружевоплетения уже не в первый раз вдохновляют организаторов на создание общих произведений.

В 2020 году по итогам массовой акции «Птицы памяти» была создана художественная инсталляция, а в 2021 году работы участников акции «Под небом кружевным» украсили колокольню Софийского собора.

Создание лоскутного панно в этом году продолжалось нескольких месяцев. Размер панно – 2х2 метра. Для него были использованы 160 работ участников акции.

Торжественная презентация панно пройдет 23 декабря в 16:00 в пространстве выставки «Приемы Петра I в Вологде» в Крестовой палате Симоновского корпуса Вологодского кремля.

