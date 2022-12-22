Мегафон: у Деда Мороза появилась связь 4G

22.12.2022 [Новости компаний]

Впервые более 100 тысяч любителей погостить в Вотчине деда Мороза получили доступ к сетям 4G. Теперь посетители дворцово-паркового комплекса на берегу реки Сухоны могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с.

МегаФон построил сетевую инфраструктуру в диапазоне LTE 1800, который характеризуется высокими скоростями мобильного интернета и увеличенной дальностью сигнала, что позволяет охватить сетью 4G максимальные территории.

В результате проведенных работ высокоскоростной мобильный интернет стал доступен не только работникам главного новогоднего волшебника страны, но и туристам, приезжающих в гости к Дедушке со всех уголков страны. Высокие скорости интернета и надежное покрытие сети позволяют взрослым и маленьким путешественникам пользоваться VoLTE — одновременно разговаривать по телефону и серфить в интернете.

«С каждым годом „Вотчина Деда Мороза“ привлекает всё больше туристов. Сюда едут за настоящим морозом, чистым скрипучим снегом, и неповторимой новогодней атмосферой русского Севера. Если архитектурой и народными промыслами в том же Великом Устюге интересуются больше взрослые, то главная цель юных путешественников — встреча с волшебником на его родине. Ежегодно количество россиян с детьми, посещающих главную новогоднюю резиденцию, увеличивается на 20%. Поэтому для комфорта наших абонентов мы строим новые базовые станции не только в густонаселенных городских районах, но и в туристических локациях», — отмечает Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

Аналитики МегаФона отметили, что основной поток посетителей «Вотчины» составляют любители зимнего отдыха из Москвы, Петербурга, Архангельска и Ярославля — на них приходится более 80% посещений. В активную десятку ценителей также вошли представители из   Иваново, Костромы и Владимира. Только за новогодние каникулы в прошлом году любители селфи с Дедушкой Морозом прокачали более 4 тысяч Гб интернет-трафика и проговорили почти 1800 часов, делясь впечатлениями с близкими и друзьями.

Комплексный инвестиционный проект «Великий Устюг — сказочная столица России» намерены реализовать на Вологодчине до 2030 года. Среди первоочередных задач — строительство гостиниц и гостевых домов, точек общепита, спа-центра, зоны активного отдыха и спорта и других объектов туристской инфраструктуры, а также модернизация уже существующих. Ожидается, что это позволит привлечь в Великий Устюг к 2030 году 624 тыс. туристов.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

 

Тэги: Дед Мороз, 4G, Мегафон

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