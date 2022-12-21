Алексей Мордашов продал долю в банке «Россия»

Алексей Мордашов продал свою долю в банке «Россия», основным акционером которого является Юрий Ковальчук. Об этом представитель Мордашова Анастасия Мишанина сообщила канадской газете The Globe and Mail.

Мишанина сообщила изданию, что Алексей Мордашов не должен попадать под канадские санкции, включая запрет на въезд и замораживание активов, так как никак не связан с президентом РФ и что канадским властям следует принять во внимание, что Мордашов продал свои доли в банке «Россия» и российских СМИ после санкций ЕС, введенных против него в марте.

Долей в «России» Мордашов владел с 2003 года. В апреле этого года пресс-секретарь Мордашова сообщила The Wall Street Journal, что у миллиардера есть небольшая доля в банке, но он не участвует в принятии банком повседневных решений. О выходе Мордашова из капитала «Национальной медиа группы» сообщалось в мае.

Ранее NewsVo писал, что за десять месяцев 2022 года Алексей Мордашев потерял более 7 млрд долларов.

