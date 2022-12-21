Алексей Мордашов продал долю в банке «Россия»

21.12.2022 [Экономика]

Алексей Мордашов продал свою долю в банке «Россия», основным акционером которого является Юрий Ковальчук. Об этом представитель Мордашова Анастасия Мишанина сообщила канадской газете The Globe and Mail.

Мишанина сообщила изданию, что Алексей Мордашов не должен попадать под канадские санкции, включая запрет на въезд и замораживание активов, так как никак не связан с президентом РФ и что канадским властям следует принять во внимание, что Мордашов продал свои доли в банке «Россия» и российских СМИ после санкций ЕС, введенных против него в марте.

Долей в «России» Мордашов владел с 2003 года. В апреле этого года пресс-секретарь Мордашова сообщила The Wall Street Journal, что у миллиардера есть небольшая доля в банке, но он не участвует в принятии банком повседневных решений. О выходе Мордашова из капитала «Национальной медиа группы» сообщалось в мае.

Ранее NewsVo писал, что за десять месяцев 2022 года Алексей Мордашев потерял более 7 млрд долларов.
 

Тэги: Алексей Мордашов, санкции

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде девушка погибла в ДТП на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской
Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей
C 1 января 2023 года в Вологде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
В Вологодской области каждую неделю регистрируются летальные случаи гриппа
Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке
С 1 января жители Вологодской области не смогут записаться к врачам узкого профиля через регистратуру
У жителей Вологодской области снижаются реальные денежные доходы
В Вологде предприниматели самовольно перенесли автобусную остановку
Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде
В Вологодской области назначен новый военный комиссар

Похожие новости

За десять месяцев 2022 года Алексей Мордашев потерял более 7 млрд долларов

По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, за 10 месяцев 2022 года российские бизнесмены лишились $83,4 млрд

1219
0

Контрольный пакет «Свезы» больше не принадлежит Мордашову

Мордашов передал контрольный пакет в «Свезе» менеджменту

1860
0

Алексея Мордашова наградили орденом Дружбы

Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации

1664
0

Алексей Мордашов больше всего потерял от санкций по сравнению с другими олигархами

Его состояние уменьшилось на 8,2 миллиарда долларов, до 20,6 миллиарда

1479
0

Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура

Он считает, что государству нужно максимально отменять барьеры для бизнеса, ослаблять валютный контроль и ни в коем случае искусственно не ограничивать импорт или экспорт

4820
0

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»

Мордашов предложил оценить потребности российского бизнеса и определить, какие наработки уже есть в стране. Причем, должны это делать не чиновники.

69284
0

Алексей Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде

Запись о подаче иска содержится в электронной базе данных суда в Люксембурге

1643
0

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе

НМГ и входящие в нее телеканалы были упомянуты в числе обоснований введения санкций ЕС против Мордашова

1507
0

Алексей Мордашов покинул тройку самых богатых людей России

Теперь миллиардер с состоянием в 13,2 млрд долларов опустился на пятое место

1950
0

«Северсталь» продала ООО «Синтез-ПКЖ», которую купила всего два года назад

ООО «Синтез-ПКЖ» является единственным в России и СНГ производителем порошков карбонильного железа

2119
0

Власти острова Мэн сняли с учета самолет Алексея Мордашова

Эксперты говорят, что теперь миллиардер сможет зарегистрировать свое судно только в России

2054
0

Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI

Миллиардер с 28 февраля находится под санкциями ЕС

3445
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вожеге вор случайно поджег дом, из которого собирался украсть металлолом
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» вошел в десятку лучших пластинок мира
В Вологодской области вырастут взносы за капремонт
Жительница Сокола распространяла наркотики, чтобы заработать на ремонт и учебу
В Вологде неизвестный призывал прохожих прийти в Церковь, но вологжане вызвали полицию
Подопечные психоневрологического интерната в Красавино создают модные образы
Воспитанники «Спортивной школы №3» города Череповца оказались в числе победителей сразу на нескольких крупных турнирах
 
21.12.2022 [Общество]

6 лет за слова: такой срок запросила прокуратура для Вологодского пенсионера по делу о фейках 

434
0
20.12.2022 [БлогоVO]

Геминиды — самый обильный метеорный поток года

388
0
16.12.2022 [Обзор Прессы]

Заболеваемость гриппом по России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом

693
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика