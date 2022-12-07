За десять месяцев 2022 года Алексей Мордашев потерял более 7 млрд долларов

07.12.2022 [Экономика]

По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, за 10 месяцев 2022 года российские бизнесмены лишились $83,4 млрд.

В пятерке наиболее пострадавших из-за санкций миллиардеров владелец бизнес-группы «Ренова» Виктор Вексельберг (-$11,2 млрд), совладелец «Сибура» и «НОВАТЭКа» Геннадий Тимченко (- $8,35 млрд), акционер «Сибура» и «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон (-$8 млрд), владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин (-$7,8 млрд) и владелец «Северстали» Алексей Мордашов (-$7,78 млрд).

По данным Forbes, во всем мире сейчас насчитывается не менее 128 объектов недвижимости, принадлежащих 23 российским миллиардерам, находящимся под санкциями, на общую сумму около $5,2 млрд. 

Тэги: Алексей Мордашов, «Северсталь»

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