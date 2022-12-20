Научиться играть в городки и лапту предлагают детям 5-8 классов в Вологодской области

Играть в городки и лапту научат детей 5-8 классов в Вологодской области. Обучение и соревнования по двум видам русских игр планирует провести Вологодская региональная общественная организация по работе с детьми и молодежью «Наши дети». Организация специализируется на проведении мероприятий для детей из детских домов и малообеспеченных семей.

– Стань участником группы организации «Наши дети». Сделай репост данной записи (по ссылке - ред.) к себе на стену, напиши в комментариях к посту название школы и класс. Таким образом, именно у команды от вашего класса появится больше шансов принять участие в настоящих играх, – говорится на странице организаторов.

Сообщается, что игры будут проводится в Вологде, Вологодском районе, Череповце, Соколе и Устье.

Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Вологодской области.

