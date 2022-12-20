Жительницу Череповца будут судить за убийство отца

20.12.2022 [Общество]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве отца.

Как NewsVO сообщал ранее, тело 78-летнего потерпевшего нашли в его квартире на улице Химиков вечером 24 октября 2022 года. На теле мужчины обнаружили более 50 колото-резаных ран. Следователи установили, что к убийству могла быть причастна дочь погибшего, проживавшая с ним в той же квартире. Она созналась в содеянном.

«Комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизой у фигурантки установлено хроническое психическое расстройство, представляющее опасность для себя и окружающих», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело передано в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительной меры медицинского характера.

Тэги: родственники, убийство, уголовное дело, следствие, принудительное лечение
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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